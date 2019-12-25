В Астраханской области иномарка протаранила и опрокинула грузовую "Газель" с похоронной процессией

В ДТП пострадали 5 человек, в том числе несовершеннолетний подросток.

На трассе Астрахань - Волгоград произошло ДТП с участием легковой иномарки и грузовой "Газелью".

Авария произошла накануне, 4 августа, на 21-м километре автодороги Волгоград - Астрахань около половины 12го. Легковой автомобиль "Тойота" под управлением 31-летнего мужчины во время обгона выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с грузовой "Газелью" под управлением водителя 1982 года рождения.

В результате ДТП грузовая машина опрокинулась. Пострадали 5 человек из "Газели". Среди пострадавших 17-летний подросток, который ехал в кузове. У его диагностированы ушибы плечевого и тазобедренного суставов. У других пострадавших травмы различной тяжести: закрытые черепно-мозговые травмы, переломы костей позвоночника и множественные ушибы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

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Фото:ВК, Астрахань online