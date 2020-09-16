The National Interest оценил БМП Т-15 "Армата"

The National Interest рассказал о преимуществах российской техники над машинами НАТО.

NI оценил тяжелую БМП "Армата". Авторы The National Interest считают, что с мощностью новой российской Т-15 придется считаться. В публикации говорится о том, что техника представляет их себя что-то среднее между БТР и БМП. В ней может находиться экипаж из трех человек и пассажиры. Задачей Т-15 будет перевозка девяти десантников к месту ведения боя.

Журналисты подчеркнули, что в НАТО нет техники, которая могла бы сравниться с Т-15. Больше всего на российскую БМП походи израильский танк Merkava, который может перевозить десант. В кормовой части Т-15 оборудован дистанционно управляемый боевой модуль. Членов экипажа и десантников будет прикрывать двигатель.

Также машина оснащена 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42, пулеметом ПКТМ калибра 7,62-мм и двумя сдвоенными установками ПТРК "Корнет". Вероятность попадания в цель увеличена в пять раз за счет системы наведения ракет на расстоянии от 150 до 10 000 метров. БМП может атаковать несколько целей одновременно.

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Видео: YouTube/Минобороны России