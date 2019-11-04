Минобороны показало эвакуацию в ремонтное подразделение БМП Bradley

Западную технику получили силы "Центра" на СВО.

Российские Вооруженные силы захватили и эвакуировали еще одну боевую машину пехоты M2 Bradley производства США на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что по завершению ремонта в "Центральной" группировке сил иностранной техники эксперты примут решение о том, как именно дальше можно применить американскую БМП. В скором времени у "Брэдли" заменят электропроводку и восстановят поврежденные элементы.

Эвакуация БМП проходила в два этапа. Сначала была проведена инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. Вторым этапом была проведена непосредственно операция. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что бронемашина западного изготовления в руки российских военнослужащих попала практически с полным огневым комплектом и без критических повреждений. После проведения небольших ремонтных работ специалистам удалось восстановить практически все узлы и агрегаты техники, включая и двигательную установку.

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Фото и видео: Минобороны России