На "Океане-2024" Ка-29 ударили по десанту условного противника на Камчатке

В маневрах задействованы силы Тихоокеанского флота страны.

Российские боевые экипажи транспортно-боевых вертолетов Ка-29 при морской авиации Тихоокеанского флота в ходе стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" отработали на территории Камчатского края нанесение огневых ударов по десанту и кораблям условного противника. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что летчики успешно отработали поражение целей на побережье региона. Стрельба велась неуправляемыми авиационными ракетами по мишеням, обозначающим укрепленные огневые точки, боевую технику и личный состав десанта.

На авиационном морском полигоне два вертолета Ка-29 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами и авиационными пушками по мишенной позиции, имитирующей малоразмерные надводные корабли. пресс-служба Минобороны РФ

Силы СФ в ходе учений "Океан-2024" выполнили пуски ракет "Вулкан" и "Оникс".

Фото и видео: Минобороны России