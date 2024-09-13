Силы СФ в ходе учений "Океан-2024" выполнили пуски ракет "Вулкан" и "Оникс"

В учениях был задействован борт Ту-142.

Разнородные силы Северного флота в рамках стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" выполнили пуски крылатых ракет "Вулкан" и "Оникс" по сложной мишенной позиции, имитирующей быстроходные корабли условного противника. Маневры прошли в акватории Баренцева моря. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что целеуказание на командный пункт обеспечил дальний противолодочный самолет смешанного авиационного корпуса Ту-142.

Практические пуски противокорабельными ракетами выполнили ракетный крейсер "Маршал Устинов" из назначенного района Баренцева моря и боевой расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" из позиционного района на побережье Кольского полуострова. прес-сслужба Минобороны РФ

Напомним, что морской район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства, а также полетов авиации.Огонь выполнялся противокорабельными крылатыми ракетами "Вулкан" и "Оникс" на дальности более 200 и около 180 километров. Все цели условного противника были успешно ликвидированы военнослужащими.

Перехватчики МиГ-31БМ на учениях "Океан" прикрыли корабли Северного флота.

Фото и видео: Минобороны России