Пленный ВСУ рассказал, как пережил удар российского танка по Bradley

Анатолий Прокунин раскрыл подробности того, как оказался в плену.

Военнопленный из Вооруженных сил Украины Анатолий Прокунин рассказал в интервью журналистам "РИА Новостей" о том, как, находясь внутри боевой машины пехоты Bradly американского производства в зоне проведения российской специальной военной операции, чудом пережил выстрел из танка противника. Мужчина пояснил, что ранение он лечил в госпитале, после чего его отправили в отпуск. Солдат намеревался дезертировать, однако его нашли и снова отправили на передовую линию. После этого боец оказался в плену.

У меня был первый выход. Нас на "Брэдли" вывезли за Работино под Новопокровку. И как только рампа открылась, только мы выбежали, а я выбегал предпоследний... Меня контузило жестко и осколок в голову залетел, а товарища с позывным "Мех" разорвало. Анатолий Прокунин, пленный ВСУ

Украинский пленный уверен, что командование ВСУ не думает о солдатах.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости