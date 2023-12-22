Вадим Отрошевский рассказал о том, как оказался в Авдеевке.

Командование Вооруженными силами Украины думает только о том, как отправить своих детей за границу, а не о тех солдатах, которые остаются на поле боя. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам военнопленный. Мужчина пояснил, что ранее он был мобилизован и отправлен сражаться в населенный пункт Авдеевка. Украинец отметил, что принимать участие в боевых действиях он отказался, поэтому был избит командирами и принудительно отправлен на огневые позиции. Там боец пробыл 21 день. При попытке отойти от территории, он вышел на российских военнослужащих и сдался им.

Я вообще воевать не хотел и не хочу. Я не могу людей убивать, никогда не убивал и не собираюсь убивать. Я решил, я лучше сдамся, чем буду кого-то убивать. И поэтому решил сдаться. Вадим Отрошевский, военнопленный

Пленный ВСУ также отмечает, что раненым не оказывается полноценная медицинская помощь. В результате солдатам приходится лечиться прямо на передовой линии, в холодных и мокрых окопах и под открытым небом. Дополнительно иностранец отметил достойное отношение военнослужащих Вооруженных России к себе и призвал сослуживцев сдаваться в плен.

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Фото и видео: Telegram / ТАСС, Минобороны России