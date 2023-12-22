Пленный рассказал о грузинском легионе ВСУ

Мамука Гацарели рассказал о том, как оказался участником украинского конфликта.

В "Грузинском национальном легионе" на стороне армии киевского режима воюют иностранные наемники из Великобритании, Японии, Израиля, Армении и Азербайджана. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам "РИА Новостей" военнопленный по имени Мамука Гацарели. Мужчина самостоятельно стал участником местного вооруженного формирования. В настоящее время его приговорили к пожизненному сроку заключения в России. Боец пояснил, что до 2022 года служил стрелком ручного пулемета М-249 роты "Альфа" 22-го батальона 2-й механизированной бригады вооруженных сил Грузии. Он признался, что оказался жертвой пропагандистских антироссийских материалов, публикуемых в СМИ, поэтому решил участвовать в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины. В результате 15 марта 2022 года иностранец отправился в Варшаву. В польском аэропорту ему удалось подойти к человеку, у которого была в руках табличка "Иностранный легион". Однако из-за возраста его туда не взяли. Грузину пришлось искать контакты куратора наемников по имени Лана, которая дала контакты командира.

Я позвонил ему, он направил ко мне человека - и через час я уже находился в месте дислокации "Грузинского национального легиона"*. В основном там были грузины, 250-300 человек, но также были многие другие национальности. Это было 17 марта 2022 года. Некоторые были такие, что с 2014 года воюют на стороне Украины. Мамука Гацарели, военнопленный

Напомним, что Гацарели 20 февраля этого года осудили на пожизненное заключение по части 3 статьи 359 за участие наемника в вооруженном конфликте, а также по статье 317 УК РФ за посягательство на жизнь военнослужащего.

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* - Запрещённое в России экстремистское, террористическое, националистическое подразделение.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости