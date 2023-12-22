Юрий Водян сообщил о том, что одним из командировав ВСУ является американский гражданин.

Отрядом наемников в 59-й отдельной мотопехотной бригаде Вооруженных сил Украины командовал американский сотрудник из Центрального разведывательного управления. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал военнопленный из армии киевского режима Юрий Водян. Иностранец отметил, что ранее был мобилизован с территории Николаевской области. В плену мужчина оказался в конце января 2024 года, когда производилась попытка штурма села Первомайское, находящееся в Донецкой народной республике.

Заходя в столовую, увидели: какой-то новый человек. Мы к американцам более или менее привыкли уже, на лицо знали их — а это какой-то новый человек был. Мы поинтересовались, нам сказали, что это цээрушник, он был их бывший командир, и он приехал повидаться с ними. Юрий Водян, военнопленный

Боец ВСУ уточнил, что командир иностранных наемников был ранен и после лечения на сутки приехал в часть перед отъездом из зоны боевых действий. Военнопленный пояснил, что эта ситуация произошла в конце 2023 года на полигоне 59-й бригады. Однако о местонахождении объекта мужчина рассказать не смог. Он пояснил, что мобилизованным гражданам не говорят о том, куда их доставили.

Украинский пленный рассказал о воюющем на стороне ВСУ немецком "арийце".

Фото и видео: Telegram / РИА Новости