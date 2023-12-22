"РИА Новости": украинский пленный рассказал о воюющем на стороне ВСУ немецком "арийце"

По его словам, немцу "прямо в удовольствие было ходить на штурмы".

Украинский военнопленный Юрий Водян рассказал о воюющем на стороне ВСУ "истинном арийце" из Германии. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

По словам пленного, в одной из бригад украинских войск служат опытные специалисты из стран НАТО, которые прошли войны в Ираке и Афганистане. Он подчеркнул, что у них был свой командир, с которым наемники выполняли боевые задачи. Также пленный заявил, что у "истинного арийца" был позывной "Кола", и немцу "прямо в удовольствие было ходить на штурмы".

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Видео: Telegram / РИА Новости