Минобороны: российские войска нанесли поражение 360 выявленным целям ВСУ

Потери противника составили до 350 военнослужащих убитыми и раненными.

Вооруженные силы России нанесли поражение 360 выявленным целям украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

В число пораженных целей противника вошли 20 опорных пунктов, около 80 позиций артиллерии, а также 200 районов скопления живой силы и техники. Потери ВСУ составили до 350 военнослужащих убитыми и раненными. Также российские войска уничтожили одну боевую бронированную машину, восемь автомобилей и два пункта управления беспилотной авиации.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские танкисты уничтожили опорный пункт и бронетехнику ВСУ на Авдеевском направлении.

Видео: Минобороны России