Минобороны: российские танкисты уничтожили опорный пункт и бронетехнику ВСУ на Авдеевском направлении

Координаты целей были получены от расчета беспилотной авиации.

Российские танкисты уничтожили опорный пункт и бронетехнику украинских войск на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На опубликованных кадрах экипажи танка Т-90М выдвинулись на заранее подготовленную огневую позицию. Координаты целей были получены от расчета беспилотной авиации. Танкисты нанесли удар метким огнем 125-мм осколочно-фугасными снарядами. Отмечается, что все цели были поражены.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34.

Видео: Минобороны России