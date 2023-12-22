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Минобороны: российские танкисты уничтожили опорный пункт и бронетехнику ВСУ на Авдеевском направлении

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Координаты целей были получены от расчета беспилотной авиации.

Российские танкисты уничтожили опорный пункт и бронетехнику украинских войск на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На опубликованных кадрах экипажи танка Т-90М выдвинулись на заранее подготовленную огневую позицию. Координаты целей были получены от расчета беспилотной авиации. Танкисты нанесли удар метким огнем 125-мм осколочно-фугасными снарядами. Отмечается, что все цели были поражены.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34.

Видео: Минобороны России

Теги: минобороны россии, т-90м, танкисты
Категории: Лента новостей, Новости России,

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