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Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Мста-С"

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Расчеты гаубиц действуют в составе разведывательно-ударных контуров.

Минобороны показало видео боевой работы гаубиц "Мста-С" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы наносят огневое поражение по скоплению техники и живой силе украинских войск. Боевые действия ведутся в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. В военном ведомстве отметили, что расчеты гаубиц действуют в составе разведывательно-ударных контуров.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган".

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, гаубица, минобороны россии, мста-с
Категории: Лента новостей, Новости России,

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