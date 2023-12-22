Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Мста-С"

Расчеты гаубиц действуют в составе разведывательно-ударных контуров.

Минобороны показало видео боевой работы гаубиц "Мста-С" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы наносят огневое поражение по скоплению техники и живой силе украинских войск. Боевые действия ведутся в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. В военном ведомстве отметили, что расчеты гаубиц действуют в составе разведывательно-ударных контуров.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган".

Видео: Минобороны России