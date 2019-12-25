В The National Interest рассказали о "забытом" проекте PL-01.

В США раскритиковали новый польский танк. Об этом сообщили журналисты из The National Interest. Автор статьи задался вопросом будет ли "невидимка" PL-01 запущена в производство или нет. Эксперт не исключил возможность того, что анонсированная технология "стелс" не была настолько хороша, как это представляла себе Варшава.

Макет польского танка PL-01 был впервые представлен на Международной выставке оборонной промышленности в сентябре 2013 года. Он удивил обозревателей футуристичным видом. Броня техники имела модульное керамико-арамидное покрытие. разработчики хотели разместить в машине необитаемую дистанционно управляемую башню, которая сейчас есть в российской "Армате". Образец демонстрировался на шасси шведского легкого танка CV90/120-T с пластиковыми накладками.

Напомним, что танк должен был быть отправлен на производство в 2018 году. Однако о нем ничего не было слышно с того времени.

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