На Западе предложили альтернативу Су-57

The National Interest прокомментировал заявление Сердюкова о создании самолета "МиГ" и "Сухим".

На Западе предложили альтернативу российскому истребителю Су-57. National Interest прокомментировал заявление главы авиационного кластера "Ростеха" Анатолия Сердюкова, который рассказал о том, что самолет шестого поколения будет создаваться совместными усилиями ОКБ – "Сухой" и "МиГ". По мнению американского издания. Москва пытается разработать новый боевой борт в сложное для себя время. Ситуация осложняется производством Су-57, с которым было много проблем.

В NI уточнили, что не понимают, как Су-57 сможет конкурировать с американскими F-35. Последний давно выпускается серийно и имеет самое современное оборудование. Он способен обнаружить и ликвидировать российский истребитель, несмотря на то, что проигрывает Су-57 в скорости и маневренности. F-35 увидит иностранный борт намного раньше, а поэтому первым выпустит ракету.

В СМИ призвали Россию не идти ва-банк с Су-57, а заняться разработкой истребителя шестого поколения.

National Interest впечатлила отличительная особенность танка "Армата".

Видео: Минобороны России