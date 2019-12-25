Истребитель шестого поколения могут создать под брендом компаний "МиГ" и "Сухой"

Анатолий Сердюков заявил, что вопрос находится на стадии обсуждения.

Истребитель шестого поколения могут создать под совместным брендом компаний "МиГ" и "Сухой". Об этом журналистам РБК рассказал индустриальный директор авиационного комплекса "Ростеха" Анатолий Сердюков.

Возможно, так и будет - истребитель производства "МиГ"-"Сухой". Но пока все в стадии обсуждений, о деталях рано говорить Анатолий Сердюков, индустриальный директор авиационного комплекса "Ростеха"

Напомним, что впервые о начале создания боевого самолета шестого поколения сообщил в марте 2016 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Тогда чиновник занимал пост вице-премьера России. По словам эксперта, конструкторское бюро "Сухого" представило задельные работы по разработке нового самолета следующего поколения.

Напомним, что характерными признаками самолетов шестого поколения аналитики считают возможность выполнять боевые задачи без участия в процессе человека, использование искусственного интеллекта, оборудование радиофотонного радара, развитие гиперзвуковой скорости, способность выходить в ближний космос, применение оружия, основанного на новых физических принципах.

США из-за России заменят все истребители F-35C.