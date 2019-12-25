В России разработают новый вариант Су-57

Он будет предназначен для экспорта.

Министерство обороны России и опытно-конструкторское бюро "Сухого" планируют разработку двухместного варианта истребителя Су-57 для экспорта. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на заявление вице-премьера Юрия Борисова.

Он уверен, что подобное усовершенствование воздушного судна расширит спрос за рубежом.

Интерес к этой машине есть, и он, на мой взгляд, будет возрастать год от года, по мере того как будет наша российская армия насыщаться этой моделью. Иностранные заказчики сначала смотрят, как ведет себя тот или иной вид оружия Вооруженных сил России. Юрий Борисов, вице-премьер РФ

Отметим, истребитель Су-57 предназначен для ликвидации всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Он обладает малой заметностью для радаров и сверхманевренностью. К концу 2024 года Вооруженные силы России получат более 20 единиц данных истребителей, а к 2028 их общее число составит 76.

Ранее мы сообщали, что Су-57 решили научить управлять роем беспилотников "Охотник".

Фото: Минобороны РФ

