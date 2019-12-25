"Сухой" и МиГ объединят в Корпоративный центр самолетостроения.

"Ростех" намерен оставить "Сухой" и МиГ без отдельных юрлиц. Решение было принято по итогам совещания с руководством Объединенной авиастроительной корпорации. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

Планируется, что "Сухой" и МиГ объединят в Корпоративный центр самолетостроения — со штаб-квартирой в Москве. Также будет создан Единый инженерно-конструкторский центр ОАК, который объединит в себе авиационно-конструкторские бюро госкорпорации.

Ранее сотрудников "Ростеха" обязали отказаться от использования WhatsApp на работе.

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