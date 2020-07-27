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Великобритания "показала" истребитель шестого поколения

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В Twitter королевские ВВС показали новый самолет следующего поколения.

Великобритания "показала" истребитель "следующего" поколения. Представители королевских военно-воздушных сил страны опубликовали в Twitter-аккаунте демонстрационный ролик, на котором показан самолет, относящийся к боевой авиации шестого поколения.

В подписи к посту в социальной сети отмечается, что в разработке истребителя будут принимать участие семь новых компаний в дополнении к уже заявленным. Самолет получил название Tempest, что означает "Буря".

В Индонезии считают истребители Eurofighter Typhoon схожими с Су-35.

Теги: великобритания
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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