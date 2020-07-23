В Индонезии считают истребители Eurofighter Typhoon схожими с Су-35

Индонезия хочет продать Австрии собственные истребители.

В Индонезии считают собственные самолеты Eurofighter Typhoon схожими с российскими Су-35. Об этом сообщили журналисты из Defense News. Они рассказали, что министр обороны страны Прабово Субианто написал письмо своей коллеге из Австрии Клаудии Таннер с предложением о начале переговоров по покупке истребителей четвертого поколения.

Авторы публикации рассказали, что ранее Госдепартамент США одобрил Индонезии покупку конвертопланов Bell V-22 Osprey. Еще в 2017 году Австрия говорила о том, что планирует вывести из эксплуатации истребители Typhoon. В Вене надеются купить более эффективные и экономичные борты.

Решение об Typhoon, которые являются самолетами Tranche 1, сконфигурированными для выполнения задач ПВО, является ударом по стремлению России продать истребитель Су-35 Индонезии авторы Defense News

Журналисты добавили, что ранее Индонезия выбрала Су-35 в качестве преемника действующих Су-27 и Су-30.

National Interest назвал российский Су-35 реальной угрозой.

Видео: Youtube/ PaddyPatrone