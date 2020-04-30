Королевские ВВС сообщили о сопровождении противолодочных самолетов РФ

Typhoon и Voyager контролировали полет двух Ту-142.

Королевские ВВС Великобритании сообщили о сопровождении противолодочных самолетов России. Военные рассказали, что истребители Typhoon из состава дежурных сил 29 апреля вылетали для "перехвата" и сопровождения двух российский Ту-142. Это произошло над нейтральными водами Северного моря.

Британцы пояснили, что подняли самолеты в небо с авиабазы Лоссимут. Это было необходимо из-за присутствия воздушных средств РФ, находящихся в зоне интересов Соединенного Королевства. Военные заявили, что ранним утром два Ту-142 приближались к Англии со стороны северо-востока. Пилоты летели в международном воздушном пространстве над Норвежским и Северным морями. В Воздушное пространство Великобритании они не входили.Главный маршал авиации Майк Уигстон считает, что Ту-142 можно считать "пережитками холодной войны". По мнению эксперта, бомбардировщики несут угрозу для гражданского населения и военной авиации

Чтобы обеспечить безопасность страны кроме Typhoon Англия направила с авиабазы Брайз Нортон самолет-заправщик Voyager. За российскими самолетами также наблюдали истребители Норвегии F-16 и F-35, а также самолет E-3A AWACS, который принадлежит НАТО.

Великобритания признала, что российские Ту-160 не входили в ее воздушное пространство.