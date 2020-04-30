Два самолета Северного флота пролетели над тремя морями.

Два противолодочных самолета Ту-142 выполнили тренировочные полеты над нейтральными водами. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота. Специалисты рассказали, что воздушные средства находились в дальной морской зоне.

В СФ рассказали, что экипажи российских самолетов пролетели над Баренцевом, Норвежским и Северными морями. Общая продолжительность полетного задания для пилотов составила 12 часов. Военные отрабатывали прохождение согласно заданному курсу над местностью без ориентиров, а также слаженность действий во время пилотирования при отсутствии наземных средств аэронавигации. также самолеты Ту-142 провели ледовую разведку.

В Минобороны рассказали, что на отдельных участках маршрута Ту-142 сопровождали норвежские истребители. Власти направили самолеты F-16 и F-35 на данную миссию. Также в сопровождении российских воздушных средств замечены британские самолеты Typhoon.

Два бомбардировщика ВКС России выполнили полет над Балтийским морем.