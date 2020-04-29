Норвежские истребители сопровождали российские Ту-22М3

Бомбардировщики из РФ летали над Норвежским и Баренцевом морями.

В Минобороны рассказали о том, что два российских бомбардировщика-ракетоносца пролетели над акваторией Баренцева и Норвежского морей. Военные объяснили, что самолеты Ту-22М3 сопровождались на отдельных участках авиацией ВВС Норвегии.

В оборонном ведомстве пояснили, что летчики находились в воздушном пространстве над нейтральными водами более четырех часов. На сопровождение российских ракетоносцев, которые западные страны называют Backfire, Норвегия направила истребители F-16.

Чиновники заметили, что Россия регулярно совершает подобные полеты силами дальней авиации. Все рейсы проводятся в строгом соблюдении правил международного использования воздушного пространства.

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике.

Видео: Youtube/ Минобороны России