  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:10
39
lesjasap
Код вставки плеера

Норвежские истребители сопровождали российские Ту-22М3

0 0

Бомбардировщики из РФ летали над Норвежским и Баренцевом морями.

В Минобороны рассказали  о том, что два российских бомбардировщика-ракетоносца пролетели над акваторией Баренцева и Норвежского морей. Военные объяснили, что самолеты Ту-22М3 сопровождались на отдельных участках авиацией ВВС Норвегии.

В оборонном ведомстве пояснили, что летчики находились в воздушном пространстве над нейтральными водами более четырех часов. На сопровождение российских ракетоносцев, которые западные страны называют Backfire, Норвегия направила истребители F-16.

Чиновники заметили, что Россия регулярно совершает подобные полеты силами дальней авиации. Все рейсы проводятся в строгом соблюдении правил международного использования воздушного пространства.

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике.

Видео: Youtube/ Минобороны России

Теги: f-16, норвегия, ту-22м3
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии