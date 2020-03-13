Российские самолеты кружили над базой США и стран-союзников в Арктике.

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике. Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 пролетели на высоте 760 метров над объектом. В издании Popular Mechanics рассказали подробности об операции РФ. По их сведениям, полет состоялся 9 марта.

Журналисты рассказали, что лагерь Seadragon развернут в море Бофорта в нескольких десятках километров от побережья Аляски. Он разбит 4 марта в рамках учений Ice Exercise (IceX). Мероприятие проводится раз в два года. На нем оцениваются оперативные способности СШа и стран-союзников в регионе Арктики.

На сопровождение Ту-95 США направили F-22 Raptor, а Канада - CF-18 Hornet. Российские самолеты кружили над морем в течение четырех часов. В Минобороны РФ заявили, что в миссии участвовали не Ту-95, а дальние противолодочные самолеты Ту-142.

Авторы Popular Mechanics отметили, что Россия "способна найти американские войска даже в Арктике".

Ранее Popular Mechanics сравнило новые подлодки России с экзотическими морскими существами.

Видео: YouTube/АВИАЦИОННЫЕ НОВОСТИ 24