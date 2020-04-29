Два бомбардировщика ВКС России выполнили полет над Балтийским морем

Т-160 летали над акваторией порядка восьми часов.

Два бомбардировщика Военно-космических сил России выполнили полет над Балтийским морем. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Чиновники пояснили, что стратегические ракетоносцы Ту-160 находились в воздушном пространстве над нейтральными водами.

Военные рассказали, что полет Ту-160 длился на протяжении восьми часов. На маршруте следования самолеты сопровождали представители ВВС Финляндии, Польши, Швеции, Дании. В Минобороны напомнили, что российские летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. В Минобороны заметили, что все передвижения самолетов выполняются при строгом соблюдении международных правил использования воздушного пространства.

Бомбардировщик Ту-22 экстренно сел на грунт под Астраханью.

Видео: Youtube/ Минобороны России