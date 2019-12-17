Бомбардировщик Ту-22 экстренно сел на грунт под Астраханью

У самолета отказал двигатель.

При выполнении планового полета бомбардировщик Ту-22 экстренно сел на грунт в Астраханской области. У самолета отказал двигатель. Об этом сообщили в Минобороны.

По информации ведомства, полет осуществлялся без боекомплекта. Благодаря грамотным действиям экипажа самолет удалось посадить вдали от населенного пункта. На земле разрушений нет.

Известно, что летчики не пострадали и смогли самостоятельно покинуть борт после посадки. Их представят к государственным наградам.

Сверхзвуковой Ту-22 — это советский тяжелый самолет, разработка которого началась в 1955 году. Эти самолеты должны были заменить Ту-16, которые уже не могли эффективно преодолевать системы ПВО вероятного противника.

В 1989 году на вооружение была принята модифицированная версия Ту-22МЗ. Это дальний многорежимный ракетоносец-бомбардировщик, предназначенный для поражения наземных и морских целей во всем диапазоне скоростей с больших, средних и малых высот.

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Видео: YouTube / Минобороны России