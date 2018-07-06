Погибли два члена экипажа. Оба - опытные пилоты.

Военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани, экипаж погиб. Об этом сообщили в "ТАСС". В Минобороны подтвердили, что воздушное судно упало в Краснодарском крае около аэродрома Кореновск, на территории воинской части.

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Трагедия произошла около 23 часов вечера 11 декабря во время тренировочного полета. Экипаж не справился с управлением из-за сложных метеорологических условий. В вертолете находились два человека: пилот и штурман. Одной из жертв стал заместитель командира авиаполка.

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Фото: Piter.tv

