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Азовское море впервые за десятилетия отступило от берега на 100 м

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Активисты призвали сограждан выйти на образовавшийся пляж и очистить его от мусора.

Азовское море впервые за последние несколько десятилетий отступило от берега на 100 м. Об этом сообщило издание "Кубань 24". Журналисты издания предположили, что причиной тому может быть ветер. 

Местные активисты призвали сограждан выйти на образовавшийся пляж и очистить его от мусора.  В Сети пользователи предположили, что можно совместить приятное с полезным и обнаружить золотые или другие ценные вещи.

Справка: Азовское море — полузамкнутое море Атлантического океана на востоке Европы, омывающее побережье Украины и России. Это самое мелкое море в мире: его глубина не превышает 13,5 метров, а средняя глубина составляет около 7,4 м.

Видео: YouTube / Дневник дамы-хозяйки

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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