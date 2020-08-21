ВМС США приступили к разработке самолета в рамках программы Next Generation Air Dominance.

США из-за России заменят все истребители F-35C. Об этом сообщили американские журналисты из USNI News. В СМИ рассказали, что Военно-морские силы страны начинают разрабатывать новый палубный боевой самолет. Военные открыли соответствующий офис для программы Next Generation Air Dominance (NGAD). Проведены первые консультации с экспертами из авиационной промышленности.

Новый самолет также заменит модели F/A-18E/F Super Hornet и EA-18G Growler. Он будет включать в себя возможности F-35C Lighting II, но с модернизированными технологиями и увеличенной дальностью полета. Данный борт необходим Пентагону в рамках стратегии, направленной на противодействие Москве и Пекину.

Дальность палубного истребителя шестого поколения составит 1000 морских миль. Для сравнения у F-35C Lighting II - 700 морских миль. В новой кабине самолета летчик будет больше полагаться на компьютерные системы во время полета.

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Видео: Youtube/Gung Ho Vids