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Трамп: ОАЭ заинтересованы в покупке истребителей F-35

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Глава США рассказал, что Вашингтон может продать ОАЭ новейшие американские боевые самолеты.

Дональд Трамп заявил, что ОАЭ заинтересованы в покупке большого числа новейших истребителей F-35. Об этом американский президент рассказал во время пресс-конференции с журналистами в Белом доме. Политик отметил, что сейчас администрация Вашингтона изучает возможность реализации новому заказчику истребителей.

У них определенно есть деньги, чтобы за это заплатить...Они хотели бы купить довольно большое количество F-35, это лучший истребитель в мире, как вы знаете

Дональд Трамп, президент США

Политик напомнил, что многим странам-заказчикам приходится покупать американскую технику в кредит, так как у них не хватает средств на заключение сделки. С ОАЭ такой проблемы не возникнет.

Посмотрим, что из этого получится. Этот вопрос изучается, но они совершили большой прорыв в вопросе мира на Ближнем Востоке

Дональд Трамп, президент США

Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России.

Видео: Youtube/CNBC Television
 

Теги: f-35, дональд трамп, оаэ
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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