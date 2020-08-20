Трамп: ОАЭ заинтересованы в покупке истребителей F-35

Глава США рассказал, что Вашингтон может продать ОАЭ новейшие американские боевые самолеты.

Дональд Трамп заявил, что ОАЭ заинтересованы в покупке большого числа новейших истребителей F-35. Об этом американский президент рассказал во время пресс-конференции с журналистами в Белом доме. Политик отметил, что сейчас администрация Вашингтона изучает возможность реализации новому заказчику истребителей.

У них определенно есть деньги, чтобы за это заплатить...Они хотели бы купить довольно большое количество F-35, это лучший истребитель в мире, как вы знаете Дональд Трамп, президент США

Политик напомнил, что многим странам-заказчикам приходится покупать американскую технику в кредит, так как у них не хватает средств на заключение сделки. С ОАЭ такой проблемы не возникнет.

Посмотрим, что из этого получится. Этот вопрос изучается, но они совершили большой прорыв в вопросе мира на Ближнем Востоке Дональд Трамп, президент США

Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России.

Видео: Youtube/CNBC Television

