Информация будет опубликована во воспоминаниях юриста Майкла Коэна.

Экс-адвокат Дональда Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России. Американский юрист Майкл Коэн опубликовал предисловие своей книги, в которой он пообещал рассказать об "обмане" лидера государства, связанном с Москвой.

Напомним, что специальный прокурор США Роберт Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы американского президента. Однако эксперту не удалось найти доказательств сговора Дональда Трампа с российской стороной. При этом, и Трамп, и Кремль отрицали такие отношения.

Половине американцев казалось, что Трамп был контролируемым Россией обманщиком; сторонникам Трампа, казалось, что весь скандал с Россией был охотой на ведьм, придуманной демократами… Обе стороны ошибались Майкл Коэн, бывший адвокат Белого дома

Напомним, что книга Коэна получила название"Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа". Фрагменты из нее размещены во многих американских СМИ.

Трамп может получить Нобелевскую премию мира за договор Израиля и ОАЭ.

Видео: Youtube/MSNBC