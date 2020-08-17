Американский истребитель F-22 станет легкой мишенью для Су-57

"Военный обозреватель" объяснил, почему американский самолет станет легкой целью для российского истребителя.

Американский истребитель F-22 станет легкой мишенью для российского самолета Су-57. Об этом сообщили журналисты из "Военного обозрения". Они рассказали, что зарубежный борт пятого поколения можно быстро ликвидировать в случае противостояния с РФ.

Авторы публикации рассказали, что российский истребитель имеет стелс-технологии, который обеспечивают эффективную площадь рассеивания 0,3 кв. м. Этот параметр дает возможность оставаться "невидимым" для радаров противника. За счет такой характеристики американская боевая машина не увидит истребитель Военно-космических сил России во время, что не позволит запустить по цели ракеты.

Эксперты уточнили, что F-22 крайне уязвим на средней дистанции перед Су-57. Для атаки на российский истребитель США должны войти в зону поражения российского самолета.

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Видео: YouTube / US Military Power