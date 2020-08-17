Американский истребитель F-22 станет легкой мишенью для Су-57

Американский истребитель F-22 станет легкой мишенью для российского самолета Су-57. Об этом сообщили журналисты из "Военного обозрения". Они рассказали, что зарубежный борт пятого поколения можно быстро ликвидировать в случае противостояния с РФ.
Авторы публикации рассказали, что российский истребитель имеет стелс-технологии, который обеспечивают эффективную площадь рассеивания 0,3 кв. м. Этот параметр дает возможность оставаться "невидимым" для радаров противника. За счет такой характеристики американская боевая машина не увидит истребитель Военно-космических сил России во время, что не позволит запустить по цели ракеты.
Эксперты уточнили, что F-22 крайне уязвим на средней дистанции перед Су-57. Для атаки на российский истребитель США должны войти в зону поражения российского самолета.
США отрепетировали прорыв ПВО России.
Видео: YouTube / US Military Power
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