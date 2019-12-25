The Drive объяснил, почему российские военные стремятся получить "Охотника".

Ведомого истребителей Су-57 назвали небоеспособным. Об этом сообщили журналисты из издания The Drive. Авторы публикации считают, что российские тяжелые ударно-разведывательные беспилотники "Охотник" помогут преодолеть конструктивные недостатки самолетов Су-57.

По сведениям The Drive, данные дроны могут использоваться Минобороны России в качестве ведомых истребителей. В связи с этим военные заинтересованы принять их на вооружение как можно раньше. Иностранное СМИ усомнилось в стелс-возможностях "Охотника".

Вполне может также случиться так, что "Охотник" потребует дополнительных доработок, прежде чем стать действительно боеспособной платформой статья The Drive

Напомним, что ранее Bulgarian Military заявило о том, что "Охотник" мог атаковать террористов в Сирии, а также склады с топливом и нефтяные транспортировочные цистерны, принадлежащие местным боевикам.

США испытали "предупреждающее Россию" оружие.