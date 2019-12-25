Суды поддержали мужчину, который охотился на зайцев в месте подкормки кабанов

Спор между охотником и егерем длился с 2019 года.

Петербургские суды трех инстанций разобрались с историей охотника и егеря, в которой фигурировали 10 тонн печенья для кабана и жалобы на неэтичное поведение. Итоги спора опубликовала объединенная пресс-служба городских судов.

Еще в 2019 году охотник пожаловался в "Ленинградское общество охотников и рыболовов", в котором состоял с 1991 года, на угрозы и оскорбления со стороны егеря. Данная информация не нашла подтверждения, но зато выяснилось, что охотник игнорировал требования егеря и ходил с гончей на охоту на зайца в местах, где велась подкормка кабанов. Там же готовилась коллективная охота на кабанов. Другие охотники начали жаловаться, что мужчина срывает им охоту. За это охотника на зайцев исключили из общества за "неэтичное поведение".

Сначала охотник обратился в Октябрьский районный суд, где он рассказал, что привез егерю 10 тонн печенья, но он все равно не устроил ему охоту на кабана, как они договаривались. Ответчик пояснил, что много раз просил мужчину не охотиться в тех местах, и, когда тот в очередной раз там появился, предложил ему уйти за речку. Суд не встал на сторону охотника, тогда он подал апелляцию.

Городской же суд решил, что в документах общества, в котором состоял охотник, не указано четкого понятия "неэтичного поведения", а их разногласия с егерем – это "выражение субъективного мнения и взглядов". Также суд указал, что действия мужчины в итоге не сорвали коллективную охоту. Охотника восстановили в обществе, но такое решение не устроило егеря, он подал кассацию. Кассационный суд согласился с городским, и на этом затяжной конфликт завершился.

В мае этого года в РПЦ предложили серьезно ограничить охоту.

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