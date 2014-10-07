Митрополит Иларион рассказал об отношении к доступу широких слоев населения к оружию.

В РПЦ предложили серьезно ограничить охоту. Об этом журналистам телеканала "Россия-24" сообщил руководитель синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. Он выступил в эфире программы "Церковь и мир" за нововведения в сфере контроля за оружием. По мнению спикера, следует ограничить доступ широких слоев населения к покупке вооружения.

Мне кажется, что охота в качестве развлечения или в качестве хобби вообще должна быть запрещена. Если охота необходима в целях уменьшения популяции тех или иных животных, тогда этим должны заниматься профессионалы, которые получают специальную лицензию. митрополит Иларион

Напомним, что поводом для усиления требований по контролю за оборотом оружия стала трагедия в казанской гимназии под номером 175. Днем 11 мая местный житель по имени Ильназ Галявиев открыл огонь. Юноша убил семь детей и две учительницы. Пострадали 20 несовершеннолетних и трое взрослых граждан региона.

Патриарх Кирилл попросил запретить услуги российских суррогатных матерей для иностранцев.

Фото и видео: YouTube/Россия-24