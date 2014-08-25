Патриарх Кирилл попросил запретить услуги российских суррогатных матерей для иностранцев

Патриарх напомнил, что в целом суррогатное материнство не благословляется церковью.

Патриарх Кирилл обратился к парламентариям с просьбой запретить услуги российских суррогатных матерей для иностранцев. Об этом он заявил на открытии Парламентских встреч в рамках XXIX Международных образовательных чтений "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа".

Патриарх напомнил, что в целом суррогатное материнство не благословляется церковью.

Безнравственно продавать за рубеж родительский потенциал женщин, когда мы видим сокращение численности населения нашей страны. Патриарх Кирилл

Глава РПЦ призвал депутатов Госдумы запретить услуги суррогатного материнства для иностранных граждан.

Ранее Патриарх Кирилл сравнил аборты и эвтаназию со смертной казнью.

Видео: YouTube / russianchurch