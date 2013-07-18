Патриарх Кирилл сравнил аборты и эвтаназию со смертной казнью

"Если мы отказываемся от смертной казни, то почему считаются допустимыми аборт и эвтаназия".

Патриарх Кирилл заявил, что аборты и эвтаназия недопустимы в обществе, отказывающемся от смертной казни из-за неприкосновенности жизни. Об этом он заявил во время своего видеообращения к участникам XXIX международных образовательных чтений в Москве.

Если мы отказываемся от смертной казни, то почему считаются допустимыми аборт и эвтаназия, ведь и там и там уничтожается человеческая жизнь? Патриарх Кирилл

Также в своем обращении Патриарх назвал причиной стрельбы в школе в Казани отсутствие религиозного воспитания.

Видео: Youtube/russianchurch