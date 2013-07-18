Патриарх Кирилл сравнил аборты и эвтаназию со смертной казнью

Патриарх Кирилл заявил, что аборты и эвтаназия недопустимы в обществе, отказывающемся от смертной казни из-за неприкосновенности жизни. Об этом он заявил во время своего видеообращения к участникам XXIX международных образовательных чтений в Москве.
Если мы отказываемся от смертной казни, то почему считаются допустимыми аборт и эвтаназия, ведь и там и там уничтожается человеческая жизнь?
Патриарх Кирилл
Также в своем обращении Патриарх назвал причиной стрельбы в школе в Казани отсутствие религиозного воспитания.
Видео: Youtube/russianchurch
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