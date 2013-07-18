Патриарх Кирилл назвал причиной стрельбы в школе в Казани отсутствие религиозного воспитания

Патриарх предположил, что "бесовщина в душе" Ильназа Галявиева связан с тем, что "если бога нет, то все дозволено".

Патриарх Кирилл назвал отсутствие религиозного воспитания причиной трагедии в казанской школе №175. Об этом он заявил во время своего видеообращения к участникам XXIX международных образовательных чтений в Москве.

Кажется, недостаточно внимания было обращено на самое главное: на тот нравственный климат и на ту систему ценностей. Патриарх Кирилл

Патриарх предположил, что "бесовщина в душе" Ильназа Галявиева связан с тем, что "если бога нет, то все дозволено". Глава РПЦ предложил оградить молодежь от "тлетворного воздействия извне", имея в виду культы, секты, атеизм.

Стрельба в школе №175 в Казани произошла утром 11 мая. Бывший ученик школы – 19-летний Ильназ Галявиев пришел в учебное заведение и начал стрелять. В ходе трагедии погибли девять человек, более 20 получили различные ранения. Также позднее стало известно, что учившийся вместе с устроившим стрельбу в Казани совершил самоубийство в 2020 году.

Видео: Youtube/russianchurch