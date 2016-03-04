Учившийся вместе с устроившим стрельбу в Казани совершил самоубийство в 2020 году

По словам матери молодого человека, ее сын перед смертью говорил те же слова, что и Галявиев, он также называл себя богом.

Бывший ученик колледжа ТИСБИ в Казани Данил А. в прошлом году покончил с собой при странных обстоятельствах. В этом же учебном заведении учился 19-летний Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской гимназии. Об этом рассказала РЕН ТВ мать Данила Наталья.

По словам женщины, ее сын перед смертью говорил те же слова, что и Галявиев, он также называл себя богом. Данил проходил лечение в психиатрической больнице. Наталья рассказала, что после смерти нашла в телефоне сына "определенные имена", которые попросит проверить Следком. Женщина просит следствие возобновить ее дело.

Стрельба в школе №175 в Казани произошла утром 11 мая. Погибли девять человек, 20 получили ранения. Суд Казани арестовал обвиняемого Ильназа Галявиева на два месяца.

Видео: Instagram / @nata835556