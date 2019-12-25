Заседание по делу Галявиева приостановили из-за пожарной сигнализации

В здании суда была объявлена эвакуация. Также появилась информация, что неизвестные прислали письмо с угрозами.

В среду, 9 ноября, Верховном суде Татарстана начался судебный процесс по делу о стрельбе в школе № 175. Однако заседание пришлось быстро прервать из-за тревожного сигнала – после срабатывания пожарной сигнализации из здания стали эвакуировать людей. Об этом сообщил корреспондент телеканала"360".

Также в здании включили систему оповещения. Вскоре на площади Свободы оказались примерно 40 потерпевших и представители СМИ. Администрация объявила об обнаружении задымления, однако источник телеканала сообщил, что в суд могло поступить письмо с угрозами.

Напомним, что трагедия случилась 11 мая 2021 года. Бывший ученик школы Ильназ Галявиев открыл огонь в здании, в результате погибли 9 человек.

Ранее мы сообщили о том, что жители Заречного боятся выйти во двор из-за неадекватного соседа.

Фото: Телеканал "360" (скрин видео)