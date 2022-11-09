В Казани начали судить Галявиева, устроившего стрельбу в гимназии

Дело рассматривается в открытом режиме.

В Казани начали судить молодого человека, устроившего стрельбу в гимназии. Известно, что рассмотрением уголовного дела занимается Верховный суд Татарстана. Речь идет о трагедии, которая произошла 11 мая 2021 года, когда 19-летний Ильназ Галявиева сначала устроил взрыв, после чего расстрелял семерых детей, двух учительниц. Также в образовательном учреждении под номером 175 (гимназии) пострадали еще 24 человека. Галявиев отказался отвечать на вопросы журналистов, а также потребовал запретить фото- и видеосъемку. Юноша попытался прогнать представителей СМИ. Однако перед началом заседания судья уточнил, что судебный процесс проходит в открытом режиме, но инстанция оставляет за собой право закрыть определенные части заседания из-за того, что в них речь будет вестись о несовершеннолетних пострадавших. Днем 9 ноября на заседание явились порядка 30 свидетелей и потерпевших.

… причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из Сети. версия следственных органов

Напомним, что Ильназ Галявиев признан вменяемым, в ходе следствия вину он полностью признал свою вину и раскаялся в совершенном. Юноша обвиняется по статьям за убийство двух и более лиц, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки и взрывных устройств, умышленном уничтожении имущества. Студенту грозит пожизненное наказание.

Казанский стрелок Галявиев пробудет в СИЗО как минимум до ноября.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости