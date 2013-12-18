Казанский стрелок Галявиев пробудет в СИЗО как минимум до ноября

Окончательное обвинение молодому человеку предъявили в декабре прошлого года.

Решением Верховного суда Республики Татарстан арест Ильназа Галявиева по делу о стрельбе в казанской гимназии № 175 был продлён как минимум до 11 ноября.

Напомним, Галявиев был задержан 11 мая 2021 года за стрельбу в учебном заведении. Он пришёл в школу с оружием и выстрелил в вахтера, а затем открыл огонь по детям и учителям. В результате погибли семеро детей, учительницы начальных классов и английского языка. Кроме того, 23 человека были ранены.

Казанский стрелок обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, изготовлении и хранении взрывчатых веществ и умышленном уничтожении чужого имущества". Около 600 человек проходят по делу потерпевшими. Обвинение молодому человеку предъявили в декабре.

Ранее мы сообщили о том, что в Новосибирске официально арестован убийца несовершеннолетней.

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