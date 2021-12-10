СК предъявил окончательное обвинение устроившему стрельбу в казанской школе

Ильназ Галявиев признал вину и раскаялся в совершенном.

Ильназу Галявиеву предъявлено окончательное обвинение. Об этом на официальном YouTube-канале рассказала представитель надзорного ведомства Светлана Петренко. Она уточнила, что трагедия произошла 11 мая 2021 года на территории казанского лицея. Стрелок подозревается по части 2 статьи 105, части 1 статьи 223.1, части 222.1, части 2 статьи 167 УК РФ.

Следственный комитет России установил, что молодой человек с оружием (многозарядным охотничьим ружьем) и самодельным взрывным устройством сначала проник в учебное учреждение Татарстана, а затем произвел выстрелы. Жертвами преступника стали девять человек, включая семерых несовершеннолетних. На данный момент потерпевшими признано 600 местных жителей. В данном перечне есть малолетние дети.

Из материалов расследования следует, что причиной трагедии являются стремления фигуранта дела подражать поведению неформальных представителей одной из деструктивных субкультур. Знания о том, как провести стрельбу и создать бомбу юноша получил из Интернета. По результатам психологической экспертизы Галявиев признан вменяемым. Он признал свою вину и раскаялся в произошедшем. В ближайшее время представители потерпевшей стороны, а также адвокаты злоумышленника будут ознакомлены с материалами следствия.

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Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

