СК завершил следствие по делу об убийстве студентки из США под Нижним Новгородом

Подозреваемый Алексей Попов находится под арестом.

Следственный комитет России завершил следствие по уголовному делу об убийстве студентки из США под Нижним Новгородом. Об этом на официальном YouTube-канале рассказала представитель надзорного ведомства Светлана Петренко.

Завершено расследование по обвинению Алексея Попова в совершении изнасилования и убийстве студентки из США. Собрана достаточная доказательственная база, дело с обвинительным заключением направлено для передачи в суд. Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ

Напомним, что трагедия произошла в России 15 июня 2021 года. В этот день девушка, стоя на обочине дороги, пыталась остановить попутный автомобиль. Проезжавший мимо подозреваемый предложил подвезти жертву. По версии следствия, мужчина сначала вывез девушку на безлюдный участок местности около деревни Калинкино Городецкого района, после чего водитель похитил имущество иностранки на сумму 83 850 рублей. Он изнасиловал жертву и дважды ударил ее ножом в шею.

В настоящее время Алексей Попов содержится под стражей. Мать погибшей заявила гражданский против фигуранта дела. Государство наложило арест на имущество Попова стоимостью более 270 тысяч рублей.

Дело о халатности в отношении главы Кировского района Ленобласти рассмотрит суд.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

