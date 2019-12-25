В Новосибирске официально арестован убийца несовершеннолетней

Задержанный проведёт 2 месяца в изоляторе, ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

В четверг, 28 июля, Советский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения Хушнуду Хамроеву, подозреваемому в жестоком убийстве 17-летней девушки. Ближайшие 2 месяца молодой человек будет находиться в изоляторе, а затем может оказаться за решёткой на срок до 15 лет.

Отмечается, что Хамроева задержали накануне в Ленинском районе. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. По данным следствия, преступление было совершено на почве ревности. Подозреваемый догнал свою жертву на Лесосечной улице, повалил её и нанёс 15 ножевых ранений.

Знакомый погибшей подтвердил информацию о том, что со стороны Хамроева уже поступали угрозы убийства. Мать девушки обращалась в полицию 3 раза, но правоохранители отказывались от возбуждения дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Камчатском крае возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу в особо крупном размере.

Фото: Следственный комитет РФ