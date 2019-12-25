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В Новосибирске официально арестован убийца несовершеннолетней
Сегодня, 14:59
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В Новосибирске официально арестован убийца несовершеннолетней

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Задержанный проведёт 2 месяца в изоляторе, ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

В четверг, 28 июля, Советский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения Хушнуду Хамроеву, подозреваемому в жестоком убийстве  17-летней девушки. Ближайшие 2 месяца молодой человек будет находиться в изоляторе, а затем может оказаться за решёткой на срок до 15 лет.

Отмечается, что Хамроева задержали накануне в Ленинском районе. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. По данным следствия, преступление было совершено на почве ревности. Подозреваемый догнал свою жертву на Лесосечной улице, повалил её и нанёс 15 ножевых ранений. 

Знакомый погибшей подтвердил информацию о том, что со стороны Хамроева уже поступали угрозы убийства. Мать девушки обращалась в полицию  3 раза, но правоохранители отказывались от возбуждения дела. 

Ранее мы сообщили о том, что в Камчатском крае возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу в особо крупном размере.

Фото: Следственный комитет РФ

Теги: арест, криминал, новосибирск, убийство
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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