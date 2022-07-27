СК публикует кадры допроса задержанного за зверское убийство несовершеннолетней в Новосибирске

Подозреваемым в уголовном деле стал гражданин Таджикистана.

Следственный комитет России публикует кадры допроса задержанного за жестокое убийство несовершеннолетней девушки в Новосибирске. Известно, что трагедия, в которой погибла 17-летняя местная жительница, произошла поздно вечером 26 июля в микрорайоне Нижняя Ельцовка, на пересечении улиц Экваторная и Лесосечная. Момент совершения преступления попал на запись с уличной камеры видеонаблюдения. Полиция установила, что жертва состояла в романтических отношениях с 27-летним мигрантом из Таджикистана.

Рома часто избивал Настю, а уйти от него она не могла из-за постоянных угроз. друг погибшей для ТГ Mash

СМИ считают, что Роман в очередной раз приревновал молодую возлюбленную, так как до этого момента он запрещал ей общаться с другими мужчинами. Предположительно, убийца работал грузчиком в одном из сетевых магазинов.

Убийство произошло поздно вечером 26 июля в Советском районе на пересечении В опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как мужчина догоняет девушку, после чего она падает на асфальт. После этого парень с ожесточением наносит пострадавшей ножевые ранения в живот и шею. В общей сложности на теле погибшей обнаружено около 13-14 ударов холодным оружием. После совершения преступления подозреваемый скрылся в лесном массиве, а девушка скончалась до приезда бригады скорой помощи.

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Фото и видео: Следственный комитет России