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Полиция Петербурга раскрыла убийство 20-летней давности
Сегодня, 12:44
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Полиция Петербурга раскрыла убийство 20-летней давности

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В конце 2022 года в Красногвардейском районе были найдены тела 2 мужчин с огнестрельными ранениями.

Спустя 20 лет сотрудники ГУ МВД по Петербургу и области смогли установить убийц двух мужчин, тела которых в 2002 году были обнаружены в квартире дома 8 по Большеохтинскому проспекту. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Известно, что на трупах были признаки огнестрельных ранений. Сейчас удалось доказать причастность к преступлению 62-летнего гражданина из Псковской области, который на данный момент находится за решёткой за другие тяжкие деяния. Также полицейские изобличили 63-летнего гражданина Украины –  с 2017 года находится в федеральном розыске. Преступники совершили убийство на почве неприязни, а после избавились от оружия и скрылись. 

Правоохранители предъявили злоумышленнику обвинение.

Ранее мы сообщили о том, что женщина обнаружила труп подруги в квартире на Луначарского.

Фото: Piter.TV

Теги: полиция, преступление, санкт-петербург, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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