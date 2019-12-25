Полиция Петербурга раскрыла убийство 20-летней давности

В конце 2022 года в Красногвардейском районе были найдены тела 2 мужчин с огнестрельными ранениями.

Спустя 20 лет сотрудники ГУ МВД по Петербургу и области смогли установить убийц двух мужчин, тела которых в 2002 году были обнаружены в квартире дома 8 по Большеохтинскому проспекту. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Известно, что на трупах были признаки огнестрельных ранений. Сейчас удалось доказать причастность к преступлению 62-летнего гражданина из Псковской области, который на данный момент находится за решёткой за другие тяжкие деяния. Также полицейские изобличили 63-летнего гражданина Украины – с 2017 года находится в федеральном розыске. Преступники совершили убийство на почве неприязни, а после избавились от оружия и скрылись.

Правоохранители предъявили злоумышленнику обвинение.

Ранее мы сообщили о том, что женщина обнаружила труп подруги в квартире на Луначарского.

Фото: Piter.TV