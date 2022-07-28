Мужчина надеялся, что сотрудники ФСБ и полиции вернут ему изъятое мясо краба.

В Камчатском крае возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу в особо крупном размере. Об этом рассказали представители Следственного комитета России на официальном YouTube-канале. Известно, что в отношении 35-летнего мужчины расследуется дело по части 5 статьи 291 УК РФ.

Следователи уточнили, что вечером 26 июля 2022 года подозреваемый передал часть денежных средств в размере 500 тысяч рублей сотруднику управления уголовного розыска краевого УМВД России. также взятка предназначалась руководителю территориального отдела пограничного управления ФСБ по восточному арктическому району. Мужчина хотел, чтобы должностные лица совершили незаконные действия. Речь идет о возвращении изъятой 4 тонны мяса краба.Взятку фигурант дела положил в карман сотрудника правоохранительных органов. В общей сложности он предложил "коллегам" три миллиона рублей.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании местному жителю меры пресечения.

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Фото и видео: YouTube / Следственный комитет