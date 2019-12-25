Жители Заречного боятся выйти во двор из-за неадекватного соседа

Мужчина набрасывается на прохожих вне зависимости от их возраста и пола. Одна из пострадавших женщин уже написала заявление в полицию.

Жителей одного из районов города Заречный в Свердловской области пугает поведение агрессивного соседа. Мужчина ведёт себя неадекватно и готов наброситься с кулаками на любого прохожего, не взирая на пол и возраст. О последствиях встреч с дебоширом пострадавшие рассказали телеканалу "360".

Одна из пострадавших от нападения соседа рассказала, что 23 сентября она ожидала ребёнка из школы во дворе. К ней подошёл мужчина, оскорбил и четырежды ударил по лицу. После предупреждения о вызове полиции, неадекватный гражданин стал преследовать свою жертву до тех пор, пока ей не удалось скрыться в подсобке магазина. Также женщина сообщила, что агрессия была проявлена и к её мужу.

Он позвал мужа поговорить. Тот вышел на лестничную площадку, и сосед на него набросился — ударил его выше груди. После этого у мужа диагностировали перелом третьего ребра и синяки. Полицию вызывали и написали заявление. собеседница телеканала "360"

Еще одно нападение на другую женщину произошло 19 октября. Пострадавшая, которая теперь вынуждена передвигаться на костылях, гуляла с собакой и заметила, как кто-то разжёг костёр.

Я этому человеку спокойно говорю: "Зачем вы костер разжигаете". Он мне грубо ответил: "Идите лесом, тетя". Я переспросила, и он стал на меня бежать со стволом дерева в двух руках. Потом он метает его в меня, я чувствую резкую боль внизу ноги. Он следом толкает меня на землю. Я ударилась головой и начинаю кричать. Только после этого он отошел. собеседница телеканала "360"

После инцидента женщина обратилась в полицию.

Ранее мы сообщили о том, что пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом отреагировала на освобождение блогера.

Фото: Piter.TV