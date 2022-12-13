Прокуратура попросила приговорить Галявиева к пожизненному сроку за стрельбу в гимназии

Ильдус Нафиков рассказал о том, когда судебное заседание будет продолжено.

Российское государственное обвинение по Татарстану запросило пожизненное лишение свободы для казанского стрелка Ильназа Галявиева. Соответствующее заявление журналистам сделал в ходе брифинга местный прокурор Ильдус Нафиков. Судебная инстанция может назначить оглашение приговора на 10 апреля. Известно, что в этот день продолжатся прения между сторонами. Также запланировано выступление защиты фигуранта уголовного дела. В рамках своих прений прокурор выступил за удовлетворение исковых требований потерпевших о компенсации морального вреда в полном объеме.

Назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем - в исправительной колонии особого режима пресс-служба прокуратуры

Напомним, что бывший ученик гимназии № 175 в Казани, студент Ильназ Галявиев 11 мая 2021 года устроил стрельбу. Жертвам трагедии стали девять человек. Речь идет о семи детях и двух педагогах. В суде молодой человек признал свою вину.

Заседание по делу Галявиева приостановили из-за пожарной сигнализации.

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